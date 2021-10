Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch in Lobeda

Jena (ots)

Unbekannte verschafften sich unberechtigt Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ziegesarstraße. Hier wurden dann insgesamt 14 Keller gewaltsam geöffnet. Weder das Beutegut ist aktuell bekannt, da die Eigentumsverhältnisse bei der Anzeigenfertigung am Sonntagabend noch nicht abschließend geklärt werden konnte, noch der genaue Tattag. Letztmalig war der Anzeigenerstatter am 10. September 2021 im Kellerberiech. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell