Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch Lkw

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Wilhelmstraße in Richtung Ortsmitte. Auf der Strecke streifte er mit seinem Auflieger den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand parkenden VW. Der Lkw-Fahrer entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Kurze Zeit später konnte der Sattelzug samt Fahrer in der Ortslage Gerstungen ausfindig gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Die Schadenshöhe ist noch nicht beziffert. (mwi)

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