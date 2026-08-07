Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftrad fährt auf Pkw auf - 16-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Leina - Landkreis Gotha (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße 1026 bei Leina ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Gegen 16:55 Uhr fuhr der 16-jährige Fahrer einer Yamaha von der Autobahnanschlussstelle Gotha-Boxberg kommend in Richtung Schönau vor dem Walde. Am Abzweig Leina übersah er einen vor ihm in gleicher Fahrtrichtung abbiegenden Pkw VW und fuhr diesem von hinten auf. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 22.000 Euro. (ml)

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