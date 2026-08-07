LPI-GTH: Motorradfahrer fährt auf Pkw auf
Ilmenau (ots)
Am Donnerstag fuhr in der Friesenstraße gegen 16:00 Uhr ein 23-jähriger Motorradfahrer auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Dacia auf und verletzte sich hierbei leicht. Am Dacia als auch an dem Motorrad gab es Sachschäden, jedoch waren alle Fahrzeug noch fahrbereit. (ef)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell