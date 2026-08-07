LPI-GTH: Motorradfahrer fährt auf Pkw auf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Heute Mittag kam es in der Georgenstraße zu einem Polizeieinsatz, weil sich ein 46-jähriger Mann in einer Wohnung offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Georgenstraße und der umliegende Bereich gesperrt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und später einer medizinischen Behandlung zugeführt. Es wurden keine Personen verletzt und es bestand keine Gefahr für unbeteiligte Personen. (ah) ...

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