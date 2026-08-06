LPI-GTH: Eigentümer gesucht
Gotha (ots)
Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 15. Juli 2026, wurde ein grünes Mountainbike der Marke "Cube" in der Von-Zach-Straße aufgefunden. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Dieser wird gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 und Nennung der Bezugsnummer 0177752/2026 in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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