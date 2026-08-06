LPI-GTH: Bauwagen beschädigt
Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)
Unbekannte drangen gewaltsam in einen bemalten Bauwagen eines Kindergartens in der Suhler Straße ein. Dabei entstand Sachschaden. Entwendet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen dort gelagerte Getränke im Wert eines unteren zweistelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Juli, 10.45 Uhr und gestern, 09.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0196753/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell