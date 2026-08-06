PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bauwagen beschädigt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in einen bemalten Bauwagen eines Kindergartens in der Suhler Straße ein. Dabei entstand Sachschaden. Entwendet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen dort gelagerte Getränke im Wert eines unteren zweistelligen Eurobetrages. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27. Juli, 10.45 Uhr und gestern, 09.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0196753/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Auseinandersetzung

    Eisenach (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Abends gerieten zwei Männer (39, 41/ beide deutsch) in der Bahnhofstraße in einen verbalen Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 39-Jährige leicht verletzt wurde. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der 41 Jahre alte Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Ein Verfahren wegen ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Rohre entwendet

    Eisenach (ots) - In ein in Renovierung befindliches Nebengebäude einer Schule in der Siebenbornstraße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich ein. Fortfolgend entwendeten der oder die Täter Rohrleitungen. Der Beuteschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Sachverhalt wurde gestern, gegen 11.00 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0197043/2026) entgegen. (jd) ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend im Jonastal. Der 42-jährige Fahrer einer Yamaha fuhr in Richtung Crawinkel und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Mann mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren