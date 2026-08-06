LPI-GTH: Rohre entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend im Jonastal. Der 42-jährige Fahrer einer Yamaha fuhr in Richtung Crawinkel und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Mann mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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