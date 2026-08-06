LPI-GTH: Rohre entwendet
Eisenach (ots)
In ein in Renovierung befindliches Nebengebäude einer Schule in der Siebenbornstraße drangen ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich ein. Fortfolgend entwendeten der oder die Täter Rohrleitungen. Der Beuteschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Sachverhalt wurde gestern, gegen 11.00 Uhr polizeilich bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0197043/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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