POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Fahrräder gestohlen
Willich (ots)
In der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:30 Uhr kam es am Donnerstag zu einem Einbruch in die Garage eines Einfamilienhauses in der Karl-Kox-Straße in Willich. Mindestens drei Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zur Garage und entwendeten vier hochwertige Mountainbikes. Wenn Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 2. /jk (652)
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