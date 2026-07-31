POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus - Fahrräder gestohlen

Kempen (ots) - Gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag hat eine Autofahrerin auf einem Parkplatz in Kempen eine Fußgängerin mit ihrem Außenspiegel am Bauch getroffen, weil sie an dieser vorbeifahren wollte, obwohl dort nicht genug Platz war. Die 30-jährige Kempenerin wollte zu Fuß in eine Praxis gehen, als die 80-jährige Kempenerin mit ihrem Auto herankam. Diese ...

mehr