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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vermisster Mann - Öffentlichkeitsfahndung

Viersen (ots)

Seit dem Nachmittag des Donnerstag, 30. Juli, wird ein 29-jähriger Mann aus Viersen vermisst. Der in Gniezno in Polen geborene Mann verließ die Wohnanschrift, an der er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter lebt, mit unbekanntem Ziel. Er hat sein Zuhause mit einem weißen/goldfarbenen Herrenrad verlassen und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine graue Umhängetasche bei sich. Eine Personenbeschreibung und ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link:

Viersen - Vermisste Person | Polizei NRW oder https://polizei.nrw/fahndung/211587

Solange der Link funktioniert, können Sie davon ausgehen, dass die Suche noch aktuell ist. Wenn der Link nicht mehr funktioniert, ist die Suche erledigt. Sollten Sie den Mann sehen, melden Sie sich bitte unter der 110. (649)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162-377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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