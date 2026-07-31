POL-VIE: Viersen: Vermisster wohlbehalten angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Viersen (ots)
Der 29-Jährige, der seit Donnerstagnachmittag verschwunden war, ist in der Nacht von Einsatzkräften in Viersen wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Sollten Sie Bilder des Vermissten zur eigenen Verwendung heruntergeladen haben, so löschen Sie diese bitte. Die Suchmeldung im Fahndungsportal NRW ist gelöscht. /hei (650)
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