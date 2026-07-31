POL-VIE: Viersen: Vermisster wohlbehalten angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Viersen (ots) - Seit dem Nachmittag des Donnerstag, 30. Juli, wird ein 29-jähriger Mann aus Viersen vermisst. Der in Gniezno in Polen geborene Mann verließ die Wohnanschrift, an der er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und der gemeinsamen Tochter lebt, mit unbekanntem Ziel. Er hat sein Zuhause mit einem weißen/goldfarbenen Herrenrad verlassen und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine graue Umhängetasche bei ...

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