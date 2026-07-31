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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vermisster wohlbehalten angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Viersen (ots)

Der 29-Jährige, der seit Donnerstagnachmittag verschwunden war, ist in der Nacht von Einsatzkräften in Viersen wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Sollten Sie Bilder des Vermissten zur eigenen Verwendung heruntergeladen haben, so löschen Sie diese bitte. Die Suchmeldung im Fahndungsportal NRW ist gelöscht. /hei (650)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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