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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Berauscht gefahren - mit einem Auto, das nicht versichert war

Viersen-Dülken (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Kräfte des Viersener Ordnungsamts gegen 2 Uhr auf der Viersener Straße in Dülken ein Fahrzeug kontrolliert. Es ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Grefrath, unter dem Einfluss von Drogen unterwegs sein könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich kurz darauf, als die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei mit dem jungen Mann einen freiwilligen drogen-Schnelltest durchführten. Dieser war positiv auf Cannabis. Doch mit dieser Anzeige war es für den Grefrather noch nicht getan. Bei der Überprüfung des benutzten Autos stellte sich heraus, dass für den Wagen kein Versicherungsschutz bestand. Also entstempelten die Beamten die Kennzeichen und stellten die Zulassungsbescheinigung Teil 1, besser bekannt als Fahrzeugschein, sicher. Gegen den 19-Jährigen wird jetzt auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Auch gegen die Halterin des Wagens, die dem jungen Mann die Fahrt genehmigt hatte, läuft nun ein entsprechendes Verfahren. Die Ermittlungen im Verkehrskommissariat dauern an. Was viele Menschen seit der Teil-Legalisierung von Cannabis 2024 noch immer nicht im Blick haben, ist die Tatsache, dass man zwar ungestraft konsumieren darf, dass das Fahren unter dem Einfluss der Droge aber weiterhin verboten ist und Strafen nach sich zieht. /hei (648)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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