POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Gebüsch und Wiese am Sportplatz brennen - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Am Mittwoch klingelte es gegen 12:30 Uhr an der Tür einer Seniorin in der Severusstraße in Kaldenkirchen. Ein Mann stand vor der Tür und fragte nach Bargeld, weil sein Hund operiert werden müsse. Die Dame holte ihr Portemonnaie und übergab dem Mann 50 EUR. Anschließend fragte er, ob er noch ihre Toilette benutzten dürfte und er ein ...

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