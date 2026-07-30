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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Gebüsch und Wiese am Sportplatz brennen - Polizei bittet um Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Gegen 14.30 Uhr am Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei zum Sportplatz an der Gelderner Straße in St. Tönis gerufen worden. Dort brannten einige Quadratmeter Wiese und Gebüsch am Rande des Platzes. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und schließt eine Inbrandsetzung nicht aus. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (647)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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