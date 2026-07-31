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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrerin fährt Fußgängerin an und bleibt nicht am Unfallort

Kempen (ots)

Gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag hat eine Autofahrerin auf einem Parkplatz in Kempen eine Fußgängerin mit ihrem Außenspiegel am Bauch getroffen, weil sie an dieser vorbeifahren wollte, obwohl dort nicht genug Platz war.

Die 30-jährige Kempenerin wollte zu Fuß in eine Praxis gehen, als die 80-jährige Kempenerin mit ihrem Auto herankam. Diese hupte, aber die Fußgängerin konnte nicht ausweichen. Dennoch fuhr die 80-Jährige weiter, und der rechte Außenspiegel ihres Wagens traf die junge Frau in den Bauch. Sie wurde bei diesem Unfall leicht verletzt. Die 80-Jährige fuhr weiter, konnte aber schnell gefunden werden. Gegen sie ermittelt nun das Verkehrskommissariat nicht nur wegen des Unfalls an sich, sondern auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei rät: Wenn Sie in einen Unfall verwickelt werden, kommen Sie Ihrer Pflicht nach. Sie müssen dem oder der anderen Unfallbeteiligten Ihre Personalien zugänglich machen. Sollte bei dem Unfall jemand verletzt werden, rufen Sie immer die Polizei, die den Unfall dann aufnimmt. /hei (651)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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