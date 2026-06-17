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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 15.06. auf den 16.06. kam es, soweit bisher bekannt wurde, zu insgesamt drei Einbrüchen in Seniorenheime und einem versuchten Einbruch in eine Kindertagesstätte. Bei der Tatausführung in einem Seniorenheim in der Mörscherstraße sowie einer Kindertagesstätte im Nordend scheiterten die Täter bei der Tatausführung und gelangten letztlich nicht in das jeweilige Objekt. In ein Seniorenheim in der Rheinstraße und einer weiteren Einrichtung in der Mahlastraße gelang den unbekannten Täter der Zutritt. Hier konnten die Täter letztlich aus den Büroräumen insgesamt ca. 500 EUR Bargeld samt mehrerer Geldkassetten entwenden. Bisher ergaben sich keine Täterhinweise, die Ermittlungen und Auswertung der Spuren dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
PHK Tim Seitz
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3205
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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