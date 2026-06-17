Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Heßheim (ots)

Am 16.06.2026 kam es in der Bleichstraße in Heßheim zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. In der Zeit von 09:30 - 13:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, letztlich erfolglos, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Es entstand geringer Sachschaden, Täterhinweise konnten bisher keine erlangt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell