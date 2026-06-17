Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Geldbörse in der Innenstadt

Frankenthal (ots)

Während des Aufenthalts einer 83-jährigen Dame in der Frankenthaler Fußgängerzone, wurde dieser am 16.06.2026 in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr der Geldbeutel aus der in ihrem Rollator mitgeführten Handtasche entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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