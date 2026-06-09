Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (03.06.2026) und Montag (08.06.2026) in ein Wohnhaus am Kammhaldenweg eingebrochen. Die Täter verschafften zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr und Montag, 18.00 Uhr sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus, indem sie dieses aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Diebe das Haus. Ob sie etwas stahlen ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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