LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere bislang Unbekannte beabsichtigten gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Am Rabenhold" einzudringen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden, unter anderem an einer Fensterscheibe. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0197368/2026) entgegen. (jd)
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