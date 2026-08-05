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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen wurde ein lebloser Mann im Bereich Friedrichroda aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Mann um den gestern als vermisst Gemeldeten. Momentan liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder das Einwirken Dritter vor. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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