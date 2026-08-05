LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 03. August, 19.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Gasthaus, ein Lager eines Cateringunternehmens sowie einen Kiosk ein. Dadurch entstanden in der Straße "Mühltor", "An der Musikschule" und der Bahnhofstraße Sachschäden von insgesamt circa 10.000 Euro. In einem Fall wurde eine mobile Ladebox entwendet. ...

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