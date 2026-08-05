Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Eisenach (Wartburgkreis Gotha) (ots)

Am Montag- sowie Dienstagabend führten Polizeikräfte der Landespolizeiinspektion Gotha verstärkte Verkehrskontrollen in der Eisenacher Innenstadt, vor allem im Bereich Karlsplatz und Bahnhofstraße, durch. Hintergrund ist ein verstärktes Beschwerdeaufkommen seitens der dortigen Anwohner. Diese meldeten gegenüber der Stadt Eisenach und der Polizeiinspektion Eisenach verkehrswidriges Verhalten von Pkw-Fahrern, aber auch Nutzern von E-Scootern, mit überhöhter Geschwindigkeit oder Parkverstößen. Im Rahmen der Kontrollen konnten diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Außerdem wurden verkehrsdidaktische Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern geführt.

Auch zukünftig sind derartige Verkehrskontrollen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung geplant. Die Polizei Eisenach weist in dem Zusammenhang auf die Wichtigkeit dieser Regeln hin, welche für die Verkehrssicherheit aber auch eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr von besonders gefährdeten Gruppen, wie Fußgängern oder Kindern, notwendig ist. (ah)

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