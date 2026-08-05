PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen in der Innenstadt

Eisenach (Wartburgkreis Gotha) (ots)

Am Montag- sowie Dienstagabend führten Polizeikräfte der Landespolizeiinspektion Gotha verstärkte Verkehrskontrollen in der Eisenacher Innenstadt, vor allem im Bereich Karlsplatz und Bahnhofstraße, durch. Hintergrund ist ein verstärktes Beschwerdeaufkommen seitens der dortigen Anwohner. Diese meldeten gegenüber der Stadt Eisenach und der Polizeiinspektion Eisenach verkehrswidriges Verhalten von Pkw-Fahrern, aber auch Nutzern von E-Scootern, mit überhöhter Geschwindigkeit oder Parkverstößen. Im Rahmen der Kontrollen konnten diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Außerdem wurden verkehrsdidaktische Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern geführt.

Auch zukünftig sind derartige Verkehrskontrollen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung geplant. Die Polizei Eisenach weist in dem Zusammenhang auf die Wichtigkeit dieser Regeln hin, welche für die Verkehrssicherheit aber auch eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr von besonders gefährdeten Gruppen, wie Fußgängern oder Kindern, notwendig ist. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Feldbrand

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages kam es zu einem Feldbrand im Bereich der B90. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugensuche nach Einbrüchen

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 03. August, 19.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Gasthaus, ein Lager eines Cateringunternehmens sowie einen Kiosk ein. Dadurch entstanden in der Straße "Mühltor", "An der Musikschule" und der Bahnhofstraße Sachschäden von insgesamt circa 10.000 Euro. In einem Fall wurde eine mobile Ladebox entwendet. ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 09:00

    LPI-GTH: E-Scooter ohne Kennzeichen

    Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend führte die Polizei im Geraberger Weg Verkehrskontrollen durch. Ein 20- Jähriger konnte mit seinem E-Scooter fahrend in der Straße angetroffen werden. Der Roller hatte kein Kennzeichen und war somit nicht pflichtversichert. Bei der Kontrolle konnten Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente beim Fahrer aufgefunden werden, für die er keine Berechtigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren