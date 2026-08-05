LPI-GTH: E-Scooter ohne Kennzeichen
Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Abend führte die Polizei im Geraberger Weg Verkehrskontrollen durch. Ein 20- Jähriger konnte mit seinem E-Scooter fahrend in der Straße angetroffen werden. Der Roller hatte kein Kennzeichen und war somit nicht pflichtversichert. Bei der Kontrolle konnten Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente beim Fahrer aufgefunden werden, für die er keine Berechtigung besaß. Es wurden mehrere Verfahren gegen den 20-jährigen Scooter-Fahrer eingeleitet. (sw)
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