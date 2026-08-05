LPI-GTH: E-Scooter ohne Kennzeichen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag, gegen 14.00 Uhr begaben sich zwei unbekannte Personen in die Clara-Zetkin-Straße. Die weibliche Unbekannte klingelte bei einem Senior und gab an, dass sie angeblich an einen Nachbarn ein Paket zustellen möchte, dieser aber nicht da sei und sie Hilfe beim Schreiben eines Zettels benötige. Der Herr ließ sie daraufhin hinein. Die männliche Person begab sich ebenfalls ...

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