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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schockanrufe

Wartburgkreis (ots)

Gestern Abend erreichten die Polizei Eisenach Hinweise zu mehreren Fällen von Telefontrickbetrügereien. Es wurden Senioren im Alter von 69 bis 85 Jahren aus dem Wartburgkreis kontaktiert. Den Angerufenen wurde vorgespielt, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht habe und jetzt eine Kaution von mehreren Tausend Euro fällig wäre. Das Gespräch wurde durch die aufmerksamen Senioren sofort beendet, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam. Die Polizei weist darauf hin:

- Kontaktieren Sie Angehörige oder eine Person Ihres Vertrauens unter
einer Ihnen bekannten Telefonnummer
- Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse preis
- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein 
Anruf verdächtig vorkommt

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/ bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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