Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradunfall mit anschließender Körperverletzung

Gotha (ots)

Ein unbekannter Mann fuhr heute Nacht, gegen 00.15 Uhr, mit seinem Fahrrad die Leinefelder Straße aus Richtung der Kindleber Straße entlang. Aus ungeklärten Gründen fuhr dieser Schlangenlinien, was dazu führte, dass er mit dem Fahrrad von zwei ihm entgegenkommenden Personen kollidierte. Die beiden Personen im Alter von 25 und 49 Jahren schoben ihr Bike zu diesem Zeitpunkt. Augenscheinlich auf Grund der Kollision kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Der unbekannte Mann entfernte sich vom Unfallort. Personen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03621-781124 bei der Polizei Gotha mit der Bezugsnummer 0195139/2026 zu melden. (sw)

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