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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Fahrrädern aus Mehrfamilienhaus

Rudisleben (Ilm-Kreis) (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen begaben sich in der Nacht vom 01.08. auf den 02.08.2026 widerrechtlich in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Straße. Dort entwendeten der oder die Unbekannten vier Fahrräder, welche miteinander verschlossen waren, mitsamt des Fahrradschlosses. Bei den Fahrrädern handelte es sich um drei Mountainbikes der Marken Scott und Stevens sowie ein E-Bike der Marke Cube. Das erbeutete Gut beläuft sich auf einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise bezüglich der unbekannten Person oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und Angabe der Bezugsnummer 0193565/2026 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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