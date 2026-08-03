LPI-GTH: Eigentümer gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurden im Juli dieses Jahres im Bereich der Ohrdrufer Straße Vorgartenfiguren aufgefunden. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer der abgebildeten Figuren. Dieser wird gebeten sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis mit der Polizei Ilmenau telefonisch unter 03677-601124 oder persönlich (Bezugsnummer: 0112346/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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