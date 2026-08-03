LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Elleben-Gügleben (Ilm-Kreis) (ots) - Der 38-jährige Fahrer eines Audis fuhr gestern Abend die K5 von Elleben in Richtung Gügleben. Dabei bemerkte er eine Rauchentwicklung im Innenraum seines Fahrzeugs, sodass er dieses am Fahrbahnrand abstellte. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Vollbrand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Bei ...

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