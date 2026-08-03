Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flüchtiger Mopedfahrer

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Samstagnachmittag führten Polizeibeamte Verkehrsmaßnahmen in der Schillerstraße durch. Ein 16-jähriger Mopedfahrer entzog sich seiner Kontrolle und flüchtete. Die Polizei eilte dem Mopedfahrer nach, dieser missachtete Anhaltesignale und kollidierte bei seiner Flucht mit einen am Straßenrand abgestellten Audi sowie mit einem Funkstreifenwagen der eingesetzten Polizisten. Auch eine Grundstücksmauer wurde durch den Flüchtenden beschädigt. Er konnte durch die Polizei gestellt werden. Während der Polizeimaßnahmen leistete der Jugendliche massiv Gegenwehr und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Auf Grund technischer Veränderungen am Moped war der Fahrer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, auch war kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Gegen den 16-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. (sw)

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