Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Kabeldiebstahl aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Salzbergen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 14.07.2026, 16:00 Uhr, und Mittwoch, dem 15.07.2026, 07:30 Uhr, kam es an der Steider Straße in Salzbergen zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter betraten einen frei zugänglichen Rohbau eines Einfamilienhauses und schnitten dort bereits verlegte Kabel ab. Anschließend entwendeten sie die Kabel und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

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