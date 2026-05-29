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GZD: Erster "Sicherheitsdialog Zoll" im Zollkriminalamt Köln

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Bonn (ots)

Am 28. und 29. Mai 2026 fand im Zollkriminalamt (ZKA) in Köln der erste "Sicherheitsdialog Zoll" statt. Der Leiter des ZKA, Dr. Tino Igelmann, hatte Vertreterinnen und Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen und weiterer Bundesressorts sowie verschiedener nationaler und internationaler Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden und andere internationale Gäste zu einem gemeinsamen Austausch über Sicherheitsthemen eingeladen.

Schwerpunkt dieses ersten "Sicherheitsdialogs Zoll" war der Austausch zu Themenfeldern der EU-Sanktionspolitik vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, der Sanktionsdurchsetzung sowie der Novellierung des Außenwirtschaftsstrafrechtes und der Gefährdung durch hybride Bedrohungen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen mehrere Fachvorträge aus wissenschaftlicher, politischer und operativer Sicht. Abgerundet wurde das Tagungsprogramm mit einem Fachforum zu den Auswirkungen und Herausforderungen einer restriktiven Sanktionsdurchsetzung.

Am zweiten Tagungstag des Sicherheitsdialoges veranstaltete das ZKA einen Workshop für die Vertreterinnen und Vertreter der Strafverfolgungsbehörden, bei dem die praktischen Auswirkungen der Novelle des Außenwirtschaftsstrafrechts im Vordergrund standen. Hierbei ging es insbesondere um die konkrete Zusammenarbeit und Möglichkeiten zur optimierten Bekämpfung der Sanktionsumgehung.

Dr. Igelmann zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf des ersten Sicherheitsdialoges: "Die Gespräche und der Austausch fanden auf sehr hohem fachlichem Niveau statt. Wir konnten die gute, vertrauensvolle und effektive Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Partnerinstitutionen weiter stärken. Die Verbindungen und Kontakte, die wir geknüpft haben und unsere gemeinsamen Ideen werden wir weiter pflegen und vorantreiben."

Die Veranstaltung markiert den Auftakt des neuen - künftig jährlich stattfindenden - Formats "Sicherheitsdialog Zoll". Damit wird der Austausch und die Zusammenarbeit mit Fokus auf die Themen des deutschen Zolls im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung weiter intensiviert, um insbesondere den unterschiedlichen Formen der schweren und Organisierten Kriminalität noch effektiver begegnen zu können.

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