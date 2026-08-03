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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines morschen Baums

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Sonntagnachmittag geriet ein Baum im Bereich Zum Anglersgrund in Brand. Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden und der Baum wurde gelöscht. Da es sich bei dem Baum um Totholz handelte, blieb es bei einem geringen Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Selbstentzündung auszugehen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, melden sich bitte bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 Unter der Bezugsnummer 0193707/2026. Die Polizei weist auf die aktuellen Gefahren hinsichtlich der anhaltenden Trockenheit hin. (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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