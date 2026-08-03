LPI-GTH: Brennende Strohballen
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Auf einem Feld angrenzend der Ortschaft Hattengehau kam es gestern Mittag zur Entzündung von 35 Strohballen. Auf Grund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr kam es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist eine Selbstentzündung nicht auszuschließen. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (sw)
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