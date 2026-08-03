LPI-GTH: Brennende Strohballen

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Sonntagnachmittag geriet ein Baum im Bereich Zum Anglersgrund in Brand. Ein Übergreifen des Feuers konnte durch die Feuerwehr verhindert werden und der Baum wurde gelöscht. Da es sich bei dem Baum um Totholz handelte, blieb es bei einem geringen Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist nicht von einer Selbstentzündung auszugehen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben ...

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