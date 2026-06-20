POL-PDLD: Landau- Gefährdung im Kreisverkehr durch E-Scooter-Fahrer
Landau (ots)
Polizeibeamte beobachteten am Freitagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, wie ein E-Scooter-Fahre mit einer weiteren Person auf dem Fahrzeug aus der Eichbornstraße in den Kreisverkehr zum Westring einfuhr. Ein bevorrechtigter Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Die Polizei Landau bittet den bislang unbekannten Pkw‑Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Valerie Jakob
Telefon: 06341-287-0
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