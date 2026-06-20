PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Gefährdung im Kreisverkehr durch E-Scooter-Fahrer

Landau (ots)

Polizeibeamte beobachteten am Freitagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, wie ein E-Scooter-Fahre mit einer weiteren Person auf dem Fahrzeug aus der Eichbornstraße in den Kreisverkehr zum Westring einfuhr. Ein bevorrechtigter Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Landau bittet den bislang unbekannten Pkw‑Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Valerie Jakob
Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 08:23

    POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus Handtasche - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am Freitagnachmittag (19.06.2026, 17:00 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Mainzer Straße das Mäppchen mit einer größeren Menge Bargeld aus der Handtasche einer 25-Jährigen. Diese lag zum Zeitpunkt des Diebstahls unbeobachtet in deren Einkaufswagen. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an. Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 08:22

    POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

    Landau (ots) - Am 18.06.2026, gegen 9:55 Uhr, missachtete ein 58-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Zeughausstraße in die Schloßstraße den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden bevorrechtigten 47-jährigen Pedelec Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug dieser keinen Helm. Der 58-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren