Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau- Gefährdung im Kreisverkehr durch E-Scooter-Fahrer

Landau (ots)

Polizeibeamte beobachteten am Freitagnachmittag, gegen 16:35 Uhr, wie ein E-Scooter-Fahre mit einer weiteren Person auf dem Fahrzeug aus der Eichbornstraße in den Kreisverkehr zum Westring einfuhr. Ein bevorrechtigter Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Landau bittet den bislang unbekannten Pkw‑Fahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 zu melden.

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