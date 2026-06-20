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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots)

Am 18.06.2026, gegen 9:55 Uhr, missachtete ein 58-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Zeughausstraße in die Schloßstraße den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden bevorrechtigten 47-jährigen Pedelec Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug dieser keinen Helm. Der 58-Jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der verletzte 47-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sensibilisiert daher vor Fahrtantritt auf das Tragen eines geeigneten Schutzhelms zu achten, um das Risiko schwerer Kopfverletzungen zu verringern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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