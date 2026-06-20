Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Landau (ots)

Am 18.06.2026, gegen 9:55 Uhr, missachtete ein 58-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Zeughausstraße in die Schloßstraße den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden bevorrechtigten 47-jährigen Pedelec Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug dieser keinen Helm. Der 58-Jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Der verletzte 47-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sensibilisiert daher vor Fahrtantritt auf das Tragen eines geeigneten Schutzhelms zu achten, um das Risiko schwerer Kopfverletzungen zu verringern.

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