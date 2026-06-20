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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Diebstahl aus Handtasche - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag (19.06.2026, 17:00 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Mainzer Straße das Mäppchen mit einer größeren Menge Bargeld aus der Handtasche einer 25-Jährigen. Diese lag zum Zeitpunkt des Diebstahls unbeobachtet in deren Einkaufswagen. Die Ermittlungen zu dem Täter dauern an. Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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