LPI-GTH: Downhill-Bike entwendet - Zeugen gesucht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag begab sich mindestens eine unbekannte Person widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karolinenstraße. Es wurde ein orangefarbenes Downhill-Bike der Marke Scott entwendet. Personen, welche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können oder verdächtige Personen wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0193781/2026 bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. (sw)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell