LPI-GTH: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht vom 02.08. bis zum 03.08.2026 öffneten Unbekannte einen in der Straße Im Kleinen Felde geparkten Pkw und durchsuchten ihn widerrechtlich. Bei dem Beutegut handelte es sich unter anderem um eine Geldbörse und Bargeld von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0194153/2026 bei der ...

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