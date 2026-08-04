LPI-GTH: Einbruch in Restaurant - Zeugen gesucht
Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)
In der Nacht vom 02.08. auf den 03.08.2026 verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Fisch-Restaurant in der Straße Reinhardsbrunn. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise auf den oder die unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0194298/2026 zu melden. (sw)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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