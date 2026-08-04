LPI-GTH: Pkw entwendet - Zeugen gesucht
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am 02.08.2026 parkte ein 51-jähriger Mann seinen Daimler gegen 17.00 Uhr im Bereich der Luisenstraße. Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich daraufhin in der Nacht zu dem Pkw und entwendeten diesen widerrechtlich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Bezugsnummer 0194544/2026 zu melden. (sw)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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