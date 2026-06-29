Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann vorsätzlich in der Friedrichschulstraße angefahren

Wuppertal (ots)

Am 28.06.2026, gegen 03:50 Uhr, soll ein 27-jähriger Mann in der Friedrichschulstraße einen 29-jährigen Mann vorsätzlich angefahren und hierbei verletzt haben. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der Beschuldigte vor der Tat in einem Fahrzeug vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichschulstraße auf. Vorangegangen war ein Streit des Beschuldigten mit seiner Ex-Partnerin. Der 29-jährige Geschädigte wollte wegen dieses Streits den Beschuldigten zur Rede stellen. Aus diesem Grund ging er auf das Fahrzeug des Beschuldigten zu. Daraufhin fuhr der Beschuldigte los und lenkte das Fahrzeug bewusst in Richtung des Geschädigten. Der Geschädigte wurde mit der Fahrzeugfront getroffen und fiel zu Boden. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung und Prellungen sowie Schürfwunden zu. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte mit dem Fahrzeug in Richtung Gathe. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Ermittlungen noch am 28.06.2026 widerstandslos in einer Wohnung in der Uellendahler Straße festgenommen werden. Die Verletzungen des Geschädigten mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde seitens des Amtsgerichts Wuppertal heute ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erlassen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell