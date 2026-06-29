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Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann vorsätzlich in der Friedrichschulstraße angefahren

Wuppertal (ots)

Am 28.06.2026, gegen 03:50 Uhr, soll ein 27-jähriger Mann in der 
Friedrichschulstraße einen 29-jährigen Mann vorsätzlich angefahren 
und hierbei verletzt haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der 
Beschuldigte vor der Tat in einem Fahrzeug vor einem Mehrfamilienhaus
in der Friedrichschulstraße auf. Vorangegangen war ein Streit des 
Beschuldigten mit seiner Ex-Partnerin. Der 29-jährige Geschädigte 
wollte wegen dieses Streits den Beschuldigten zur Rede stellen. Aus 
diesem Grund ging er auf das Fahrzeug des Beschuldigten zu. Daraufhin
fuhr der Beschuldigte los und lenkte das Fahrzeug bewusst in Richtung
des Geschädigten. Der Geschädigte wurde mit der Fahrzeugfront 
getroffen und fiel zu Boden. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung 
und Prellungen sowie Schürfwunden zu. Anschließend entfernte sich der
Beschuldigte mit dem Fahrzeug in Richtung Gathe. 

Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Ermittlungen noch am 28.06.2026
widerstandslos in einer Wohnung in der Uellendahler Straße 
festgenommen werden. 

Die Verletzungen des Geschädigten mussten anschließend im Krankenhaus
behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand nicht. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde seitens des Amtsgerichts 
Wuppertal heute ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des 
Tatvorwurfs des versuchten Totschlags, der gefährlichen 
Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr erlassen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt
Patrick Scheffels-Penders
0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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