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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickdiebstahl aus einer Wohnung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 14.00 Uhr begaben sich zwei unbekannte Personen in die Clara-Zetkin-Straße. Die weibliche Unbekannte klingelte bei einem Senior und gab an, dass sie angeblich an einen Nachbarn ein Paket zustellen möchte, dieser aber nicht da sei und sie Hilfe beim Schreiben eines Zettels benötige. Der Herr ließ sie daraufhin hinein. Die männliche Person begab sich ebenfalls in die Wohnung und entwendete aus dem Schlafzimmer mehrere Tausend Euro. Beide flüchteten in Folge gemeinsam aus der Wohnung des Seniors. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zu den unbekannten Personen machen können. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Die weibliche Person:
 
   - circa 34-40 Jahre
   - korpulent
   - mittelblonde, mittellange Haare
   - vmtl. polnischer Akzent

 
Die männliche Person:
 
   - circa 50 Jahre
   - gebückte Haltung
   - lichtes graues Haar

Wenn Sie Angaben machen können, wenden Sie sich bitte unter Angabe der Bezugsnummer 0195918/2026 und der Telefonnummer 03691-261124 an die Polizei Eisenach.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Polizei gegen Haustürbetrug:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch 
den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur 
bei vorgelegtem Sperrriegel.

- Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die 
Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es 
sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen 
lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel 
bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

- Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie
sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

- Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die 
Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür 
gegenseitig Beistand zu leisten.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ (sw)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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