PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Verkehrsunfall - Fahrerin bleibt unverletzt

Osterwald (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Straße Alte Piccardie in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Eine 32-jährige Fahrerin eines Mercedes der E-Klasse befuhr die Alte Piccardie aus Richtung Nordhorn kommend in Fahrtrichtung Georgsdorf. Im Einmündungsbereich zur Füchtenfelder Straße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Aufgrund einer unabhängigen medizinischen Ursache kam die Fahrerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben.

Die 32-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 14:32

    POL-EL: Laar - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrugsfall

    Laar (ots) - Am 7. Dezember 2025 kam es in der Hauptstraße in Laar zu einem mutmaßlichen Betrugsfall im Zusammenhang mit einer Cateringbestellung. Eine bislang unbekannte Frau beauftragte ein örtliches Gastronomieunternehmen telefonisch mit der Lieferung von Kaffee, Kuchen, Fingerfood sowie weiterem Zubehör und Dekoration für eine Feierlichkeit. Die Lieferung ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:41

    POL-EL: Lathen - Zwei Diebstähle auf Baustelle an der Hauptstraße - Zeugen gesucht

    Lathen (ots) - Unbekannte Täter haben eine Baustelle an der Hauptstraße in Lathen gleich zweimal ins Visier genommen. Im Zeitraum von Freitag, 06. Februar 2026, 12:30 Uhr bis Montag, 09. Februar 2026, 07:15 Uhr, betraten unbefugte Täter ein Baustellengelände und entwendeten zwei Starkstromkabel. Weiterhin verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:08

    POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer (Zeugen gesucht)

    Nordhorn (ots) - In Bezug auf den Verkehrsunfall am Montag gegen 18.05 Uhr auf dem Kanalweg in Nordhorn ist die Polizei Nordhorn auf der Suche nach Hinweisen zum Unfallhergang. "Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Opel Corsa den Kanalweg in Richtung Denekamper Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 79-jähriger Fahrer eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren