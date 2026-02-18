Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Verkehrsunfall - Fahrerin bleibt unverletzt

Osterwald (ots)

Am Dienstag, 17. Februar 2026, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Straße Alte Piccardie in Osterwald zu einem Verkehrsunfall.

Eine 32-jährige Fahrerin eines Mercedes der E-Klasse befuhr die Alte Piccardie aus Richtung Nordhorn kommend in Fahrtrichtung Georgsdorf. Im Einmündungsbereich zur Füchtenfelder Straße beabsichtigte sie, nach rechts abzubiegen. Aufgrund einer unabhängigen medizinischen Ursache kam die Fahrerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben.

Die 32-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

