Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch an der Wilhelmstraße
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte durchwühlten von Montag auf Dienstag die Schränke eines Ladenlokals an der Wilhelmstraße. Entwendet wurde nichts, nun ermittelt die Kripo. Wer kann Hinweise geben? Die Polizei Lüdenscheid sucht unter 0235190990 Zeugen. (lubo)
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