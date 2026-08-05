LPI-GTH: Feldbrand
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages kam es zu einem Feldbrand im Bereich der B90. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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