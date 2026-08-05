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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feldbrand

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages kam es zu einem Feldbrand im Bereich der B90. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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