Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mit 114 km/h durch den Ort - Geschwindigkeitsmessung der Polizei

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Neustadt-Glewe (ots)

Mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 114 km/h statt der erlaubten 50 km/h hat ein 37-jähriger Autofahrer am Freitagabend bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei in Neu Brenz bei Neustadt-Glewe den Höchstwert erreicht.

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe führten auf der Ortsdurchfahrt der B191 in Höhe der Freiwilligen Feuerwehr eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessgerät durch.

Gegen 21:30 Uhr maßen die Beamten den Fahrer eines Opel mit 114 km/h und hielten das Fahrzeug anschließend an. Nach Abzug der Messtoleranz von 4 km/h verbleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 110 km/h. Damit überschritt der 37-jährige bulgarische Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 60 km/h. Auch eine im Ort installierte Geschwindigkeitsanzeigetafel hielt den Fahrer offenbar nicht von seiner erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung ab.

Nach dem aktuellen Bußgeldkatalog muss der Mann mit einer Geldbuße von 1.120 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten außerdem fest, dass drei der insgesamt sechs Mitfahrer nicht angeschnallt waren. Gegen sie wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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