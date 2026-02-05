Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (04.02.2026), gegen 6 Uhr, war ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf der Blücherstraße in Richtung Welserstraße unterwegs, als er von einem weißen Peugeot Transporter überholt und hierbei mit dem Außenspiegel an der Schulter touchiert wurde. Durch die Berührung stürzte der 48-Jährige und verletzte sich leicht. Er verfolgte den Fahrer des Transporters noch über die Welserstraße bis zu einer Tankstelle, wo er ihn schließlich aus den Augen verlor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

