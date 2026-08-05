LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 43-jähriger Mofafahrer wurde heute Vormittag in der Zeppelinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
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