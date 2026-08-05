LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die B88 in Richtung Bad Tabarz. Im Bereich der Einfahrt zum Großen Inselsberg kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend im Straßengraben zum Liegen. Infolgedessen war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr