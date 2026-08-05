PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 43-jähriger Mofafahrer wurde heute Vormittag in der Zeppelinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die B88 in Richtung Bad Tabarz. Im Bereich der Einfahrt zum Großen Inselsberg kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend im Straßengraben zum Liegen. Infolgedessen war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 13:58

    LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

    Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen wurde ein lebloser Mann im Bereich Friedrichroda aufgefunden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Mann um den gestern als vermisst Gemeldeten. Momentan liegen keine Hinweise auf eine Straftat oder das Einwirken Dritter vor. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. (ah) Rückfragen ...

    mehr
  • 05.08.2026 – 11:18

    LPI-GTH: Verkehrskontrollen in der Innenstadt

    Eisenach (Wartburgkreis Gotha) (ots) - Am Montag- sowie Dienstagabend führten Polizeikräfte der Landespolizeiinspektion Gotha verstärkte Verkehrskontrollen in der Eisenacher Innenstadt, vor allem im Bereich Karlsplatz und Bahnhofstraße, durch. Hintergrund ist ein verstärktes Beschwerdeaufkommen seitens der dortigen Anwohner. Diese meldeten gegenüber der Stadt Eisenach und der Polizeiinspektion Eisenach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren