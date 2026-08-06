LPI-GTH: Verkehrszeichen umgeworfen

Eisenach (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Abends gerieten zwei Männer (39, 41/ beide deutsch) in der Bahnhofstraße in einen verbalen Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 39-Jährige leicht verletzt wurde. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der 41 Jahre alte Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeibeamten vom Tatort. Ein Verfahren wegen ...

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