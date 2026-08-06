LPI-GTH: Verkehrszeichen umgeworfen
Gotha (ots)
Eine 39-Jährige stieß gestern Abend in der Kindleber Straße mehrere Verkehrszeichen um und bewarf offenbar Passanten mit Feuerzeugen. Die Polizei kam zum Einsatz. Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,9 Promille, zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde die 39-Jährige auf Weisung in ein Fachklinikum gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. (jd)
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