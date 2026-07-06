PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - NACHTRAGSMELDUNG - Täterfestnahme nach versuchtem Tötungsdelikt (02.07.2026)

Rottweil (ots)

Der Polizei in Rottweil ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, gelungen, den gesuchten 39-Jährigen auf einem Parkplatz in Villingendorf festzunehmen. Der Hinweis zu seiner Person kam aus den Reihen der Polizei. Vorausgegangen war ein versuchtes Tötungsdelikt, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6305479 Der Täter wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichtiger vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Oberstaatsanwalt Wagner, Telefon: 0741 243 - 0

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren