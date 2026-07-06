Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - NACHTRAGSMELDUNG - Täterfestnahme nach versuchtem Tötungsdelikt (02.07.2026)

Rottweil (ots)

Der Polizei in Rottweil ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, gelungen, den gesuchten 39-Jährigen auf einem Parkplatz in Villingendorf festzunehmen. Der Hinweis zu seiner Person kam aus den Reihen der Polizei. Vorausgegangen war ein versuchtes Tötungsdelikt, wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6305479 Der Täter wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Haftrichtiger vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Oberstaatsanwalt Wagner, Telefon: 0741 243 - 0

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