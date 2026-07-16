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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erneut Zigarettenautomat gesprengt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026 wurde gegen 03:00 Uhr in Ahlen am Föhrenweg vor einem Kiosk ein Zigarettenautomat gesprengt. Von Anwohnern, die durch den Knall aufmerksam wurden, konnten zwei Personen beobachtet werden, die nach der Tat mit einem Motorroller über den Platanenweg in Richtung der Straße Zum Richterbach flüchteten. Wer kann Angaben zu den Personen und/oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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