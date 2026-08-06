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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr heute Morgen die B88 aus Richtung Langenhain. Da der Fahrzeugführer offenbar Schlangenlinien fuhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mercedes-Fahrer durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet, ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 06.08.2026 – 13:13

    LPI-GTH: Polizeieinsatz

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