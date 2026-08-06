LPI-GTH: Alkoholisiert
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr heute Morgen die B88 aus Richtung Langenhain. Da der Fahrzeugführer offenbar Schlangenlinien fuhr, informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Im Rahmen der sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest bei dem Mercedes-Fahrer durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet, ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
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