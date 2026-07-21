Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennender Anhänger - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen, 20. Juli, gegen 5 Uhr in der Grünstraße einen Anhänger in Brand gesetzt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Anhänger bereits zum Teil. Die Beamten löschten den brennenden Anhänger eigenständig mit einem Feuerlöscher. Unmittelbar danach traf die ebenfalls alarmierte Feuerwehr ein.

Der Schaden an dem mutmaßlich in Brand gesetzten Anhänger beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

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