Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Warendorf (ots)

Am Samstag (04.07.2026) um 23.05 Uhr kam es in Sendenhorst-Albersloh auf der Straße Hohe Ward zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw die Straße Hohe Ward in Richtung Münster-Hiltrup. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und blieb in einem Gebüsch stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest das der Mann alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den ihn ein. Das Auto wurde beschädigt und durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

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